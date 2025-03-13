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الخميس 13 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

محافظ المنيا يتسلم درع رحلة العائلة المقدسة بكوم ماريا من الأنبا ديمتريوس مطران ملوي

اللواء عماد كدواني
اللواء عماد كدواني
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التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أمس الأربعاء، الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي وأنصنا والأشمونين ورئيس ديري أفافيني والبتول، والنائب الباباوي لمطرانية ديرمواس وتوابعها، وذلك للتهنئة بشهر رمضان المبارك، حيث تبادلا التهانى وسط أجواء من الود والمحبة بتزامن صوم رمضان المبارك والصوم الكبير لدى الأخوة الأقباط.

وخلال اللقاء، تسلم المحافظ درعًا تذكاريًا من الأنبا ديمتريوس بمناسبة الاحتفال برحلة العائلة المقدسة في كوم ماريا بدير أبو حنس بملوي حيث يوجد بمركز ملوي 3 مناطق زارتها العائلة المقدسة أبرزها منطقة كوم ماريا.

وأكد المحافظ على أهمية التعاون المستمر بين المحافظة والكنيسة لخدمة المواطنين وتعزيز روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.

ضم الوفد الراهب يوأنس افافينى، والقس بافلي جابر من كهنة ملوي، وعماد رضا المستشار القانوني لمطرانية ملوي، وعادل موريس من العلاقات العامة بمطرانية ديرمواس، ومن كهنة ديرمواس القمص سوريال توفيق، والقمص يوسف فهمي، والقمص فيليب خليل، والقس أمونيوس جرجس والقس يوأنس شوقى.

 


 

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