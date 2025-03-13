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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

اليوم الثاني من رحلة الحج لرهبنة بنات قلب يسوع الأقدس - 12 مارس 2025

الراهبات
الراهبات
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ابتدأت الأخوات الراهبات رهبنه اخوات مريم  يومهن في اليوم الثاني من رحلة الحج بصلاة الصباح، ثم انطلقن إلى آثار كنيسة كوخي، الكنيسة الأولى في تاريخ المسيحية، التي شُيِّدت عام 70 م. هناك

واستذكرت الأخوات دماء الشهداء التي روت إيماننا المسيحي، حيث وصلين “تراتيل الشهداء”. وبعد ذلك

واختتمت الزيارة المقدسة بالاحتفال بالقداس الإلهي في دير المحبة، الذي شهد استشهاد خادمة الله الأخت سيسيليا قلب يسوع. ترأس القداس الأب أمير ميخائيل كمو، المرشد الروحي لرحلة الحج هذه.

وفي ختام الزيارة، قامت الأخوات بتطواف حول غرفة مقتل الشهيدة سيسيليا، طالبات شفاعتها.

واستكمل برنامج اليوم الثاني بزيارة إلى دير راهبات بنات مريم الكلدانيات، حيث بدأت الزيارة بالصلاة اليوبيلية الخاصة التي أعدتها الأم الرئيسة نعم كمورا، الرئيسة العامة لرهبنة بنات مريم. بدأ الاحتفال بتطواف الصليب والدخول من الباب المقدس الذي افتتحه غبطة أبينا البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو كلي الطوبى بمناسبة سنة اليوبيل المقدسة. اختتمت الزيارة بمشاركة الأخوات في عشاء المحبة.

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