ads
الخميس 13 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية السودانية: بدء مشاورات لإطلاق عملية سياسية شاملة وتشكيل حكومة انتقالية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن إطلاق مشاورات مكثفة لبدء عملية سياسية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في البلاد، وذلك من خلال تشكيل حكومة انتقالية.

وأمس الأربعاء، أعلن الجيش السوداني، إحكام سيطرته على مواقع استراتيجية في مدينة الفاشر شمال دارفور، وذلك بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع. 

ذكر الإعلام العسكري أن قوات الدعم السريع شنت هجومًا مكثفًا على مدينة الفاشر، مستخدمة أكثر من 50 طائرة مسيّرة، إلى جانب قصف مدفعي استمر لأكثر من ست ساعات. 

وتمكن الجيش السوداني من إسقاط سبع مسيّرات قبل وصولها إلى أهدافها، إضافة إلى تدمير عربتين قتاليتين وشاحنة نقل كانت تقل عناصر من قوات الدعم السريع.

الخارجية السودانية مشاورات لإطلاق عملية سياسية تشكيل حكومة انتقالية