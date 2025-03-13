الخارجية السودانية: بدء مشاورات لإطلاق عملية سياسية شاملة وتشكيل حكومة انتقالية

أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن إطلاق مشاورات مكثفة لبدء عملية سياسية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في البلاد، وذلك من خلال تشكيل حكومة انتقالية.

وأمس الأربعاء، أعلن الجيش السوداني، إحكام سيطرته على مواقع استراتيجية في مدينة الفاشر شمال دارفور، وذلك بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع.

ذكر الإعلام العسكري أن قوات الدعم السريع شنت هجومًا مكثفًا على مدينة الفاشر، مستخدمة أكثر من 50 طائرة مسيّرة، إلى جانب قصف مدفعي استمر لأكثر من ست ساعات.

وتمكن الجيش السوداني من إسقاط سبع مسيّرات قبل وصولها إلى أهدافها، إضافة إلى تدمير عربتين قتاليتين وشاحنة نقل كانت تقل عناصر من قوات الدعم السريع.