نصر عبده: ملف الجمارك على رأس اهتمامات رئيس الوزراء

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي نصر عبده، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مهتم بشكل كبير بملف الجمارك، ولاحظنا ذلك في فترة تكدس البضائع في الموانئ، حيث أفرجت الدولة عن جميع البضائع التي كانت في الموانئ.

وأضاف “عبده”، خلال لقائه مع الإعلامية أيتن الموجي، في برنامج "مباشر من مصر"، المذاع عبر الفضائية المصرية، أن الفترة الماضية شهدت خطوات كبيرة في ملف الجمارك، خصوصًا وأن تحسين المنظومة الجمركية يعني تحقيق تنافسية جيدة.

وأكد أن الدولة قدمت تسهيلات وحزمة من التيسيرات في الضرائب والضرائب على البضائع الجمركية، وتسهيل التخليص الجمركي سواء العادي أو المسبق، مما يُساعد المصدرين على دفع المزيد من الصادرات للوصول إلى تنافسية عالية للصادرات المصرية.

