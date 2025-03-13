ads
الخميس 13 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ريهام حجاج: لم نقصد تقديم شخصية شيرين أبو عاقلة في مسلسل أثينا

ريهام حجاج
ريهام حجاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تحدث الفنانة ريهام حجاج عن كواليس مشاركتها في مسلسل أثينا، والذي تخوض من خلاله موسم رمضان 2025، مشيرة إلى أنها تعرضت للإصابة خلال تصوير أحد المشاهد الخطرة في المسلسل، حيث يحرص فريق العمل على ظهور المشاهد وكأنها حقيقية.

وأكدت ريهام حجاج في تصريحات صحفية، أن مسلسل أثينا لا يتناول شخصية الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، ولم تكن هناك نية لتقديم الشخصية خلال الأحداث، حيث أن المسلسل يتناول كافة المراسلين الحربيين وبطولاتهم في التغطية الصحية  الميدانية. 

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جايدا منصور، جنا الأشقر، دونا إمام، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

الفنانة ريهام حجاج مسلسل أثينا دراما رمضان شيرين أبو عاقلة