نصر عبده: غزة لأهلها ومصر دائمًا لها مواقف ثابتة تجاه القضية الفلسطينية

أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي نصر عبده، أن غزة لأهلها، ومصر دائمًا لها مواقف ثابتة تجاه القضية الفلسطينية، لم ولن تتزحزح عنها، وأولها أنه لا تهجير لأي مواطن خارج الأراضي الفلسطينية.

وأضاف «عبده»، خلال لقائه مع الإعلامية أيتن الموجي، في برنامج "مباشر من مصر"، المذاع عبر الفضائية المصرية، أن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة لاقت ترحيبًا شعبيًا على مستوى الشارع المصري والعربي، حيث وجد أن مصر ثابتة رغم طرح أمريكا للخطة.

وأوضح أن الجميع أجمع على الخطة المصرية، لأنها تعمل على حماية الشعب الفلسطيني الأعزل وتحقيق حل الدولتين الذي تنادي به مصر دائمًا، وتؤكد أنه لا سلام إلا بحل الدولتين، وهناك تأييد مصري وعربي وإسلامي للخطة المصرية لإعادة إعمار غزة.

وعن الوضع في سوريا قال: "نتمنى ألا تصل إلى نفق الحرب الأهلية على خلفية ما يحدث في الساحل السوري وسقوط أكثر من 2000 ضحية، خصوصًا وأن هناك فصائل عدة، ولكل واحدة منها نفوذ في منطقته، وأتمنى ألا تصل سوريا إلى مرحلة الاقتتال الأهلي حتى لا يستفيد الاحتلال الإسرائيلي مما يحدث في سوريا، حيث سيعملون على اتخاذ ذريعة حماية الدروز للدخول والاحتلال".