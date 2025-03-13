ترامب: روسيا قد تواجه عقوبات مالية "مدمرة" إذا واصلت الحرب ضد أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس /الأربعاء/، إنه قد يستهدف روسيا ماليًا، حيث حثه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على اتخاذ خطوات قوية ضد روسيا إذا رفضت أن تدعم وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا.

وأضاف ترامب - حسبما أوردت وكالة أنباء (أسوشيتيد برس) الأمريكية - "الأمر متروك لروسيا الآن"، مشيرًا إلى أن مبعوثين أمريكيين في طريقهم إلى روسيا الآن على أمل التوصل لاتفاق بوقف إطلاق مع موسكو.

ولم يتوعد ترامب بشكل مباشر باستهداف روسيا من خلال فرض عقوبات في حالة عدم توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على الاتفاق، لكنه قال "أستطيع القيام بأشياء على الصعيد المالي ستكون سيئة للغاية بالنسبة لروسيا"، لكنه أضاف أنه لا يريد أن يفعل ذلك لأنه يرغب في تحقيق السلام.

وتنتظر كل من واشنطن وكييف رد فعل موسكو على مقترح وقف إطلاق النار، ومن المتوقع أن يجري مبعوثون أمريكيون محادثات مع بوتين نهاية الأسبوع الجاري.

ولم يعلن الكرملين ما إذا كان يدعم وقف إطلاق النار الفوري أم لا.

من جهته، وصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، المحادثات التي أجريت بين الجانبين الأوكراني والأمريكي في السعودية أمس الثلاثاء بأنها "إيجابية للغاية".