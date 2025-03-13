البيت الأبيض: ترامب يتراجع عن تهديده بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الكندية

قال بيتر نافارو، كبير مستشاري البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر التراجع عن تهديده بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الكندية من الصلب والألمنيوم إلى 50%، وذلك بعد مفاوضات أمريكية - كندية.

وبموجب هذا القرار، وفقًا لقناة "الحرة" الفضائية أمس الأربعاء، سوف تظل الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من كندا ومن دول أخرى متحالفة مع الولايات المتحدة كما هي عند نسبة 25%، وهو ما كان مقررًا في الأصل.

وأثار ترامب فوضى في الأسواق في وقت سابق، من خلال إعلاناته حول كندا، وهو ما أثر على هدفه التجاري والدبلوماسي المفضل، وذلك قبل سريان تطبيق الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم.

وجاء التراجع بعد أن قررت مقاطعة أونتاريو الكندية التراجع عن فرض رسوم جمركية إضافية على صادراتها من الكهرباء إلى ثلاث ولايات أمريكية.