«إفطار جماعي ويوم الأم».. تعليم الأقصر ينظم فعاليات مجتمعية للطلاب (صور)

نظّمت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، عدد من الفعاليات المجتمعية خلال الأسبوع الجاري، والتي تضمنت إفطارًا جماعيًا لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بمدرستي الأمل للصم وضعاف السمع وطه حسين للمكفوفين، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وذلك بحضور الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، ولفيف من القيادات التربوية.

حفل الإفطار

شهد الحفل حضور وفد من ضباط الشرطة المصرية، الذين حرصوا على مشاركة الطلاب فرحتهم في أجواء رمضانية مفعمة بالمحبة والتكافل، كما قاموا بتقديم وجبات جافة لهم، تعبيرًا عن دعمهم واهتمامهم بهذه الفئة من الطلاب، في لفتة إنسانية تؤكد على دور مؤسسات الدولة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي.

وخلال كلمته، أكد الدكتور صفوت جارح على أهمية هذه الفعالية في دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المجتمع، مشيدًا بالتعاون المثمر بين مديرية التعليم وصندوق تحيا مصر في دعم الطلاب ورعايتهم، وموجهًا الشكر لرجال الشرطة على مبادرتهم الإنسانية التي تعكس روح المسؤولية المجتمعية.

وكيل تعليم الأقصر يشهد احتفالية رياض الأطفال ويوم الأم

وكان الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، قد شهد فعاليات احتفالية رياض الأطفال بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، ويوم الأم، والتي أُقيمت بمكتبة مصر العامة، بمشاركة متميزة من الأطفال وذوي الهمم، وبحضور عدد من قيادات التربية والتعليم،.

تضمنت الاحتفالية فقرات استعراضية، وعروضًا فنية، بالإضافة إلى أنشطة تفاعلية تهدف إلى غرس البهجة في نفوس الأطفال وأولياء الأمور، الذين أعربوا عن سعادتهم بأجواء الاحتفالية التي جسدت روح الفرحة بقدوم الشهر الكريم والعرفان بقدر الأم ودورها.

وأشاد "جارح" بالدور الذي تلعبه مؤسسات التعليم في تنمية القيم الأخلاقية والتواصل المجتمعي بين الأطفال، مؤكدًا على أهمية دعم ذوي الهمم ودمجهم في مختلف الفعاليات التربوية والثقافية.

جاء تلك الفعاليات، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وفي إطار حرص مديرية التربية والتعليم على تعزيز القيم التربوية والروحانية لدى الأطفال، وإدماج ذوي الهمم في الفعاليات المجتمعية.

حفل الإفطار (1)

حفل الإفطار (2)

حفل الإفطار (3)

حفل الإفطار (4)

حفل الإفطار (5)

حفل الإفطار (6)

يوم الأم (1)

يوم الأم (2)

يوم الأم (3)

يوم الأم (4)

يوم الأم (5)

يوم الأم (6)

يوم الأم (7)