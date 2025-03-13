حلم التتويج يقترب.. مواجهات نارية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أسفرت نتائج دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025 عن مواجهات قوية في دور ربع النهائي، حيث تأهلت ثمانية فرق لتتنافس على بطاقة العبور إلى نصف النهائي.​

مواجهة فرنسية إنجليزية

سيواجه باريس سان جيرمان الفرنسي فريق أستون فيلا الإنجليزي في مواجهة مرتقبة. تأهل باريس سان جيرمان بعد تفوقه على ليفربول بركلات الترجيح في دور الـ16، حيث انتهت مباراة الإياب بالتعادل 1-1، وحسم الفريق الباريسي التأهل بركلات الترجيح بنتيجة 4-1. من جانبه، تأهل أستون فيلا بعد فوزه على كلوب بروج البلجيكي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 6-1، حيث انتهت مباراة الإياب بفوز أستون فيلا 3-0. ​

الملكي يواجه المدفعجية

في مواجهة كلاسيكية، يلتقي ريال مدريد الإسباني مع آرسنال الإنجليزي. تأهل ريال مدريد بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، حيث انتهت مباراة الإياب بفوز أتلتيكو 1-0، ليتعادل الفريقان في مجموع المباراتين 2-2، وحسم ريال مدريد التأهل بركلات الترجيح بنتيجة 4-2. أما آرسنال، فقد تأهل بعد فوزه الكبير على بي إس في آيندهوفن الهولندي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 9-3.

إيطاليا تواجه ألمانيا

يواجه إنتر ميلان الإيطالي فريق بايرن ميونخ الألماني في مواجهة من العيار الثقيل. تأهل إنتر ميلان بعد فوزه على فينورد الهولندي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-1، حيث انتهت مباراة الإياب بفوز إنتر 2-1. من جهته، تأهل بايرن ميونخ بعد تفوقه على باير ليفركوزن الألماني بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5-0. ​

مواجهة إسبانية ألمانية

في مواجهة تجمع بين الكرة الإسبانية والألمانية، يلتقي برشلونة الإسباني مع بوروسيا دورتموند الألماني. تأهل برشلونة بعد فوزه على بنفيكا البرتغالي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-1. أما بوروسيا دورتموند، فقد تأهل بعد فوزه على ليل الفرنسي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-2، حيث انتهت مباراة الإياب بفوز دورتموند 2-1. ​