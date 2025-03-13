رفع 130 طن مخلفات صلبة بالوحدة المحلية بأبو قرقاص

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص برئاسة هشام الضوى رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص حملة مكبرة للنظافة والتجميل وكنس وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والتوابع.
كما تم أيضا رفع عدد ١٣٠ طن بالوحدة المحلية بقرية أبو قرقاص البلد تحت إشراف ياسر سليمان رئيس الوحدة القروية بأبو قرقاص البلد والوحدة المحلية الوحدة القروية بجريس تحت إشراف خالد شاهين رئيس الوحدة القروية بجريس والحسينى محمد رئيس الوحدة القروية ببني حسن وحمادة عبد السلام رئيس الوحدة القروية باتليدم ومحمود سيد رئيس الوحدة القروية بابيوها وحسن صلاح رئيس الوحدة القروية ببنى موسي والدكتور محمد معتمد رئيس الوحدة القروية ببنى عبيد.