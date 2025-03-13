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الخميس 13 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع 130 طن مخلفات صلبة بالوحدة المحلية بأبو قرقاص

رفع ١٣٠ طن مخلفات
رفع ١٣٠ طن مخلفات صلبة بأبو قرقاص
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص برئاسة هشام الضوى رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص حملة مكبرة للنظافة والتجميل وكنس وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والتوابع.

كما تم أيضا رفع عدد ١٣٠ طن بالوحدة المحلية بقرية أبو قرقاص البلد تحت إشراف  ياسر سليمان رئيس الوحدة القروية بأبو قرقاص البلد والوحدة المحلية الوحدة القروية بجريس تحت إشراف خالد شاهين رئيس الوحدة القروية بجريس والحسينى محمد رئيس الوحدة القروية ببني حسن وحمادة عبد السلام رئيس الوحدة القروية باتليدم ومحمود سيد رئيس الوحدة القروية بابيوها وحسن صلاح رئيس الوحدة القروية ببنى موسي والدكتور محمد معتمد رئيس الوحدة القروية ببنى عبيد.

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ابوقرقاص أبوقرقاص البلد حملة مكبرة للنظافة مخلفات صلبة مدينة أبوقرقاص