بالقرآن الكريم.. دعاء الليلة الثالثة عشرة من رمضان 2025

تقدم «البوابة نيوز» أدعية يومية طوال شهر رمضان المبارك بحروف نورانية من آيات القرآن الكريم راجين من الله الاستجابة بالرحمة والمغفرة والعتق من النار.

اللهم تقبل منا الصيام والقيام والإطعام والذكر وكفالة اليتيم وإعانة السائلين ومساندة المحتاجين يارب، اللهم انصرنا على القوم الكافرين يارب، اللهم تولنا برحمتك وغفرانك يارحمن يارحيم يا غفار يارب، اللهم يا بصير بأحوالنا فرج كروبنا يارب، وأصلح ذات بيننا فى بيوتنا وأشغالنا ومجتمعاتنا يارب، اللهم نقي نفوسنا وأيقظ ضمائرنا يارب، وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم ( فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰٓ إِلَيۡهِ أَبَوَيۡهِ وَقَالَ ٱدۡخُلُواْ مِصۡرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ (99) وَرَفَعَ أَبَوَيۡهِ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ وَخَرُّواْ لَهُۥ سُجَّدٗاۖ وَقَالَ يَـٰٓأَبَتِ هَٰذَا تَأۡوِيلُ رُءۡيَٰيَ مِن قَبۡلُ قَدۡ جَعَلَهَا رَبِّي حَقّٗاۖ وَقَدۡ أَحۡسَنَ بِيٓ إِذۡ أَخۡرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجۡنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلۡبَدۡوِ مِنۢ بَعۡدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيۡطَٰنُ بَيۡنِي وَبَيۡنَ إِخۡوَتِيٓۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٞ لِّمَا يَشَآءُۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ (100) ۞رَبِّ قَدۡ ءَاتَيۡتَنِي مِنَ ٱلۡمُلۡكِ وَعَلَّمۡتَنِي مِن تَأۡوِيلِ ٱلۡأَحَادِيثِۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ أَنتَ وَلِيِّۦ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِۖ تَوَفَّنِي مُسۡلِمٗا وَأَلۡحِقۡنِي بِٱلصَّـٰلِحِينَ (101)) صدق الله العظيم.

اللهم انصر مصر وفلسطين وسوريا والسودان وليبيا والعراق على الصهاينة يارب، اللهم قوي جيش مصر بمددك وبجنودك وبكل عتاد النصر المبين يارب، اللهم يا عالم الغيب والشهادة اجعلنا سابقين بخطوة دائما على أعدائنا بقدرتك نستغيث يارب، اللهم يا فاطر السموات والأرض أنت ولينا فى الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يارب، وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم ( ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ بِغَيۡرِ عَمَدٖ تَرَوۡنَهَاۖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ وَسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَۖ كُلّٞ يَجۡرِي لِأَجَلٖ مُّسَمّٗىۚ يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَ يُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمۡ تُوقِنُونَ (2) وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلۡأَرۡضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِيَ وَأَنۡهَٰرٗاۖ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ جَعَلَ فِيهَا زَوۡجَيۡنِ ٱثۡنَيۡنِۖ يُغۡشِي ٱلَّيۡلَ ٱلنَّهَارَۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ (3) وَفِي ٱلۡأَرۡضِ قِطَعٞ مُّتَجَٰوِرَٰتٞ وَجَنَّـٰتٞ مِّنۡ أَعۡنَٰبٖ وَزَرۡعٞ وَنَخِيلٞ صِنۡوَانٞ وَغَيۡرُ صِنۡوَانٖ يُسۡقَىٰ بِمَآءٖ وَٰحِدٖ وَنُفَضِّلُ بَعۡضَهَا عَلَىٰ بَعۡضٖ فِي ٱلۡأُكُلِۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَعۡقِلُونَ (4))صدق الله العظيم

اللهم يا رافع السموات بغير عمد ارحمنا وارحم موتانا وارحم شهداءنا الأبرار وأسكنهم الجنة مع الأنبياء والرسل فى الفردوس الأعلى يارب، يا ذا العرش المجيد وخالق ومسخر الشمس والقمر كل يجرى فى مساره إلى أجل مسمى بنظام ربانى يعجز العقل عن تفسيره إلا أنك أنت الحالق البارىء المصور سبحانك عما يصفون يارب، اللهم اهدى نفوسنا إلى حسن السبل ونقاء القلوب وجمال الخلق وحسن المعاملة مع بعضنا البعض يارب، وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم (وَإِن تَعۡجَبۡ فَعَجَبٞ قَوۡلُهُمۡ أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبًا أَءِنَّا لَفِي خَلۡقٖ جَدِيدٍۗ أُوْلَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡۖ وَأُوْلَـٰٓئِكَ ٱلۡأَغۡلَٰلُ فِيٓ أَعۡنَاقِهِمۡۖ وَأُوْلَـٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ (5) وَيَسۡتَعۡجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبۡلَ ٱلۡحَسَنَةِ وَقَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِهِمُ ٱلۡمَثُلَٰتُۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغۡفِرَةٖ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلۡمِهِمۡۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ (6))صدق الله العظيم

اللهم اشفىنا من كل داء يارب، اللهم ارزقنا الصحة والعافية يارب، اللهم اغفر لنا وارحمنا فى العشر الثانية من رمضان يارب، اللهم اجعلنا رحماء فيما بيننا على اليتامى وشيوخنا واطفالنا ونساءنا ومرضانا وفقراءنا وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن يارب، اللهم بارك لنا فى أولادنا واحفادنا واهديهم الى صلاح أحوالهم يارب، وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحمن ( الٓرۚ كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ لِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِ رَبِّهِمۡ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَمِيدِ (1) ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ وَوَيۡلٞ لِّلۡكَٰفِرِينَ مِنۡ عَذَابٖ شَدِيدٍ (2) ٱلَّذِينَ يَسۡتَحِبُّونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا عَلَى ٱلۡأٓخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبۡغُونَهَا عِوَجًاۚ أُوْلَـٰٓئِكَ فِي ضَلَٰلِۢ بَعِيدٖ (3) )صدق الله العظيم.

اللهم بقرآنك الكريم اخرجنا من الظلمات الى النور فى كل أحوالنا باذنك وعلى صراطك المستقيم يارب، اللهم نحمدك ونستعين بك يا مالك الملك ارزقنا مالا حلالا طيبا مباركا من خزائنك من حيث لا نحتسب يا رزاق يا كريم يارب، اللهم نعوذ بك من الشيطان الرجيم ومن أشرار الإنس والجن ونعوذ بك من كل هامة ولامة ومن كل غم وهم ومن الفقر والقهر ومن الحقد والحسد يارب ارحمنا واغفر لنا وتب علينا يارب، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا يارب، وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم ( أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا كَلِمَةٗ طَيِّبَةٗ كَشَجَرَةٖ طَيِّبَةٍ أَصۡلُهَا ثَابِتٞ وَفَرۡعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ (24) تُؤۡتِيٓ أُكُلَهَا كُلَّ حِينِۢ بِإِذۡنِ رَبِّهَاۗ وَيَضۡرِبُ ٱللَّهُ ٱلۡأَمۡثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ (25) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٖ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجۡتُثَّتۡ مِن فَوۡقِ ٱلۡأَرۡضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٖ (26) يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلۡقَوۡلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِۖ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّـٰلِمِينَۚ وَيَفۡعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ (27)) صدق الله العظيم

اللهم احفظ مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها وووحدة صف الأزهر والكنيسة يارب، اللهم احفظ أرض مصر وحدودها وأطغالها وشبابها ورجالها ونسائها من كل شر يارب. اللهم احفظ مؤسسات مصر ومصانعها ومزارعها ومناجمها وعمالها وخيراتها تحت الأرض وفوقها وسماءها ومياهها يارب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.