الملكي يحسم الديربي.. ريال مدريد يتأهل لربع نهائي الأبطال ويواجه أرسنال

نجح ريال مدريد في حسم تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح (4-2)، وذلك عقب انتهاء مباراة الإياب بفوز أتلتيكو 1-0، ليصبح مجموع المباراتين 2-2.

شهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، قبل أن ينجح الميرينجي في خطف بطاقة العبور من غريمه المدريدي.

جاء هدف المباراة الوحيد عبر أتلتيكو مدريد الذي افتتح التسجيل مبكرًا، ليعادل نتيجة الذهاب (2-2 في مجموع المباراتين) بعد الهدف، حاول ريال مدريد العودة في المباراة، لكن دفاع أتلتيكو كان في الموعد، واستمرت الإثارة حتى الأشواط الإضافية دون تغيير في النتيجة.

ابتسمت ركلات الترجيح في النهاية لريال مدريد، حيث نجح في تسجيل 4 ركلات مقابل 2 لأتلتيكو، ليحسم بطاقة العبور إلى دور الـ8.

بهذا الفوز، يواصل ريال مدريد مشواره الأوروبي بنجاح، ويترقب الآن مواجهة كبيرة أمام الارسنال فى دور الـ8 في البطولة.