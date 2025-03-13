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الخميس 13 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بوجلبان يمنح الفريق راحة سلبية قبل ملاقاة زد بكأس الرابطة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قرر التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للمصري البورسعيدي منح لاعبي الفريق راحة سلبية ليوم واحد على أن يستأنف الفريق تدريباته، مساء غدًا الجمعة، وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة الأولى من كأس الرابطة والتي تجمعه بنظيره فريق زد.

والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأربعاء المقبل الموافق التاسع عشر من مارس الجاري على ستاد السويس الجديد.

يأتي ذلك عقب نهاية مباراة الأربعاء والتي جمعت بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق بيراميدز بالجولة الأولى من المرحلة الثانية لدوري نايل والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

أنيس بوجلبان المصري أنيس بوجلبان المدير الفني للمصري كأس الرابطة