موسكو: أي اتفاقيات بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا ستتم وفقًا لشروطنا

شدد نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشيف، أمس الأربعاء، على أن أي اتفاقيات بشأن تسوية الأزمة في أوكرانيا؛ ستتم وفقا لشروط روسيا وليس طرف آخر.

وقال كوساتشيف - في تصريح أوردته وكالة أنباء /تاس/ الروسية - إن "شروط المفاوضات أمريكية وليست أوكرانية؛ إذ يوافق الأوكرانيون على ما تمليه عليهم الولايات المتحدة"، تعليقًا على المفاوضات التي جرت أمس بين كييف وواشنطن في مدينة جدة.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وأضاف "أن أي اتفاقيات تهدف إلى تسوية النزاع ستتم وفقا لشروطنا وليست شروط الولايات المتحدة مع التفهم الكامل للحاجة إلى تنازلات، وهذا ليس لإيماننا بالانتصار السهل، لكن إيمانًا بحقيقة أن الاتفاقيات الحقيقية تكتب هناك، على خط المواجهة، وهذا شيء يجب أن تفهمه واشنطن أيضًا".

ووافقت أوكرانيا - أمس - على المقترح الأمريكي بوقف إطلاق نار مؤقت وفوري، لمدة 30 يومًا مع روسيا، والذي يمكن تمديده بموافقة متبادلة من الطرفين، ويخضع للقبول والتنفيذ المتزامنين من روسيا.