اليوم 13 رمضان 2025| تعرف على موعد السحور وأذان الفجر

يتزايد البحث عن إمساكية رمضان بالتزامن مع اليوم الثالث عشر من أيام شهر رمضان 2025، لمعرفة مواقيت الصلاة، ومواعيد السحور والإفطار، حيث تحدد الإمساكية موعد الإمساك قبل الفجر وموعد الإفطار عند أذان المغرب.

الخميس 13 مارس الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و41 دقيقة

السحور 2:21

إمساك 4:21

الفجر 4:41

وأول أيام شهر رمضان لعام 1446 هجريًا الموافق 2025 ميلاديا، كان يوم السبت 1 مارس 2025، وعدد أيامه هذا العام 29 يوما، وآخر أيامه سيكون في 29 مارس 2025، ووفقا لإمساكية شهر رمضان 2025، فإن يوم 11 رمضان سيشهد معدل صيام يبلغ 13 ساعة و39 دقيقة، فيما سيكون آخر أيام رمضان هو الأطول من حيث عدد ساعات الصيام، حيث يبلغ المعدل 14 ساعة و12 دقيقة.

وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمرية، ويأتي بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وفضّله الله تعالى على باقي أشهر السنة لأنه أحد أركان الإسلام، كما أن صيامه فرض على كل مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّٰهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ".

وسخّر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التي يمكن من خلالها دراسة الوقت عبر حركتها، مثل النجوم "الشمس والكواكب والأقمار"، ومن خلال متابعة حركة هذه الأجرام وحساباتها، اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقاويم.