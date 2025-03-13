قوات الاحتلال تقتحم مخيمي عقبة جبر وعين السلطان في أريحا بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيمي عقبة جبر وعين السلطان في أريحا بالضفة الغربية.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وجود 6 إصابات جراء المواجهات التي نشبت بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وعدد من الفلسطينيين في بلدة حوسان غرب بيت لحم.

كما أصيبت مواطنة بقنبلة صوت، ومواطنون آخرون بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستعمرين "مقام يوسف" شرق نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة سلفيت بعدد من الآليات العسكرية بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "أريئيل".

قالت مصادر محلية فلسطينية، أن جيش الاحتلال اقتحم بلدة الخضر جنوب بيت لحم. كما اقتحم الاحتلال بلدة حلحول شمال الخليل وأطلق قنابل إنارة في اجوائها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير غسانة شمال غرب رام الله وأطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي ومنعت الحركة داخل القرية.