جامعة سوهاج تجمع 4000 شخص على مائدة إفطار جماعي.. صور

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فى حفل الإفطار الجماعي السنوي، الذي نظمته طلاب من أجل مصر وضم أكثر من 4000 فرد من القيادات الجامعية.

جاء ذلك بحضور كل من: نواب رئيس الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الجهاز الإداري وعدد كبير الطلاب، إضافة إلى نخبة من ممثلي المجتمع المدني بالمحافظة، وذلك وسط أجواء أسرية ودية ممزوجة بروحانيات الشهر الكريم.

وأوضح «النعماني»، أن حفل الإفطار الجماعي تقليد سنوي تحرص إدارة الجامعة على تنظيمه كل عام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث تمتد جسور التواصل الاجتماعي بين جميع منسوبي الجامعة، وتتغلغل مشاعر الود والمحبة والاحترام فيما بينهم، وتفيض روحانيات الشهر الفضيل لتعم الألفة والتآخي على كافة الحاضرين كأسرة واحدة مترابطة، موجهًا خالص الشكر والتقدير للإدارة العامة لرعاية الشباب وأسرة طلاب من أجل مصر واتحاد الطلاب، على التنظيم الرائع لحفل الإفطار الجماعي، وحسن استقبال وضيافة كافة المدعوين، وخروج الإفطار بالشكل الذي يليق باسم الجامعة العريق.

وقال الدكتور عبد الناصر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم الاعداد لحفل الإفطار الجماعي بشكل منظم، وتم تحديد المهام وتوزيع المسئوليات والتنسيق بين كافة الإدارات وإرسال الدعوات لكافة منسوبي الجامعة، وعمل حصر شامل للطلاب المشاركين فى الحفل، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية وطلاب من أجل مصر.

وأضاف الدكتور علاء غالب رئيس اسرة طلاب من اجل مصر أن أجواء تنظيم الإفطار الجماعي شهدت جهود كبيرة سادها التعاون والمشاركة والتفاعل بين كافة مسئولى التنظيم، بالتعاون مع اسرة طلاب من اجل مصر الأمر الذي ساهم في خلق روح الانتماء للبيئة الجامعية، ونجاح الفعالية ونشر البهجة والسعادة مع تعظيم شعائر الشهر الفضيل.

وأوضح كلًا من: الدكتور محمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية،والدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ان هذا الافطار يأتي في إطار الأنشطة التي تهتم الجامعة بتنظيمها خلال الشهر الفضيل، مؤكدًا أن مائدة الإفطار تعد فرصة للتواصل بين جميع منسوبي الجامعة، بالإضافة إلى أنها تعزز من روح التعاون والتضامن بين الطلاب والزملاء في الجامعة. وشارك بها عدد كبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وممثلي المجتمع المدني، الذين أعربوا عن تقديرهم لرئيس الجامعة ولهذه المبادرة التي تضفي جوًا من الألفة والود بين جميع الحضور.

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