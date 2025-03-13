بعد ثلاثية ضد كلوب بروج.. أستون فيلا يتأهل لربع نهائي الأبطال لمواجهة باريس سان جيرمان

حسم أستون فيلا تأهله إلى دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه الكبير على كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 3-0 في إياب دور الـ16، ليصبح مجموع المباراتين 6-1 لصالح الفريق الإنجليزي.

بهذا الانتصار، يضرب أستون فيلا موعدًا ناريًا مع باريس سان جيرمان في ربع النهائي، في مواجهة مرتقبة ستشهد صراعًا شرسًا بين الفريقين.

تفاصيل الأهداف:

افتتح ماركو أسينسيو التسجيل في الدقيقة 50 بعد تمريرة رائعة من ليون بايلي، ليضع فريقه في المقدمة.

وفي الدقيقة 57، ضاعف المدافع إيان ماتسين النتيجة بعد تمريرة من مورغان روجرز، ليعزز تقدم الفيلانز.

وعاد أسينسيو للتألق مجددًا، حيث سجل الهدف الثالث في الدقيقة 61 بعد تمريرة حاسمة من ماركوس راشفورد، ليؤكد سيطرة أستون فيلا على اللقاء.

مواجهة نارية أمام باريس سان جيرمان

بعد هذا الفوز الكبير، يستعد أستون فيلا لمواجهة باريس سان جيرمان في دور الثمانية، في لقاء مرتقب يجمع بين فريقين يمتلكان قوة هجومية ضاربة. الفريق الإنجليزي بقيادة أوناي إيمري سيواجه تحديًا كبيرًا أمام كتيبة لويس إنريكي، بقيادة كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي.