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الخميس 13 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصومال: مقتل قياديين بارزين من مليشيا "الشباب" في غارة جوية بإقليم "شبيلي السفلى"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن جهاز المخابرات والأمن الصومالي (نيسا)، أمس الأربعاء، تنفيذ عملية جوية استهدفت معاقل مليشيات "حركة الشباب"، في منطقة "جمبلول" بمحافظة شبيلي السفلى؛ ما أسفر عن مقتل قياديين بارزين بالتنظيم.

وأفاد الجهاز - في بيان أذاعته وكالة الأنباء الصومالية - بأن العملية نُفذت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، حيث استهدفت أيضًا مجموعة من المسلحين الذين كانوا يشكلون حراسة للقياديين، مؤكدة القضاء على جميع العناصر المسلحة الموجودة في الموقع.

وأوضح أن العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، حيث كثفت القوات الأمنية بالتعاون مع الجيش الوطني عملياتها للقضاء على ما تبقى من عناصر الإرهاب.

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