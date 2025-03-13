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الخميس 13 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. 6 إصابات خلال مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة حوسان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن عن وجود 6 إصابات جراء المواجهات التي نشبت بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وعدد من الفلسطينيين في بلدة حوسان غرب بيت لحم.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة سلفيت بعدد من الآليات العسكرية بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "أريئيل".

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن جيش الاحتلال اقتحم بلدة الخضر جنوب بيت لحم. كما اقتحم الاحتلال بلدة حلحول شمال الخليل وأطلق قنابل إنارة في اجوائها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير غسانة شمال غرب رام الله وأطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي ومنعت الحركة داخل القرية.

فلسطين 6 إصابات مواجهات عنيفة قوات الاحتلال