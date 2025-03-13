أرسنال يتعادل مع آيندهوفن ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

سقط فريق أرسنال الإنجليزي في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه آيندهوفن الهولندي بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أنهى أرسنال الشوط الأول من مباراته ضد آيندهوفن متقدمًا بهدفين مقابل هدف، بعد استحواذ على الكرة وسيطرة على مجريات اللعب من الجانرز.

مباراة أرسنال ضد آيندهوفن

افتتح أوليكساندر زينتشينكو التسجيل مبكرًا في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك إيفان بيريسيتش التعادل لفريق آيندهوفن في الدقيقة 18.

وأعاد ديكلان رايس أرسنال للمقدمة من جديد بهدف ثان في الدقيقة 37، ثم في الشوط الثاني نجح كوهيب دريوش في تعديل النتيجة بهدف التعادل في الدقيقة 70، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

وبالرغم من التعادل، إلا أن أرسنال تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مستفيدًا من فوزه العريض على آيندههوفن بنتيجة 7-1 في مباراة الذهاب، ليصبح مجموع المباراتين 9-3.

وبذلك، ينتظر أرسنال الفائز من مواجهة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.