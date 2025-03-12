مسلسل «حكيم باشا» يتصدر المشهد في الشارع المصري

حقق مسلسل "حكيم باشا" للنجم مصطفى شعبان، نجاح كبير منذ بداية عرضه خلال شهر رمضان الحالي، كما تصدر إسم «حكيم باشا» وبطل العمل مصطفى شعبان، قائمة التريند اليومي على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

فأصبح مسلسل "حكيم باشا"، يتصدر الشاشات في الشارع المصري، حيث أنه عندما يأتي موعد عرضه يجلس العديد من الجمهور أمام الشاشات حتى يتابعونه سواء داخل المنازل أو في الكافيهات وغيرهم.

وكما يردد العديد من المشاهدين بعض العبارات الذي يقولها أبطال العمل في المسلسل، وعلى رأسهم النجم الكبير مصطفى شعبان بلازماته الأسطورية، والذي يقدم دور "حكيم باشا" الرجل الصعيدي بطريقة أكثر من رائعة وحظى من خلالها على إعجاب الكثيرون من الجمهور ليصبح مسلسل "حكيم باشا" هو مسلسل “الشارع المصري”.

وجدير بالذكر أن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشارك في بطولته كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.