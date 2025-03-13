محافظ الشرقية يشارك حفل إفطار جمعية مستثمري العاشر من رمضان.. صور

شارك المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية في حفل إفطار جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي الـ 48 للمدينة، والذي يتزامن مع ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة ذكرى انتصارات قواتنا المسلحة الباسلة على العدو الصهيوني، واسترداد أرض سيناء الغالية.

جاء ذلك بحضور كل من: محمد جبران وزير العمل والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان والمهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة والمهندس أحمد إسماعيل رئيس جهاز تنمية مدينة العبور والمهندس توفيق عامر عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر، والمهندس محمد الزاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية وأحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة وأيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان وعدد من نواب البرلمان ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين والعرب.

هنأ محافظ الشرقية أهالي مدينة العاشر من رمضان بمناسبة العيد القومي للمدينة، مؤكدًا أن إسمها محفور في الأذهان كونها مرتبطة بهذا التاريخ الوطني لانتصار أكتوبر المجيد، كما تعد أكبر القلاع الصناعية بمصر لما تضمه من منشآت صناعية وتجارية وأيدي عاملة ماهره ونسعى جميعًا للنهوض بقطاع الاستثمار والتوسع في إقامة مشروعات حقيقية تُساهم في زيادة الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة.

أوضح محافظ الشرقية أن مدينة العاشر من رمضان، تُعد أقدم المدن الصناعية وأكبرها حيث تضم 6 آلاف شركة يعمل بهم 400 ألف عامل من الأيدي العاملة المدربة تُساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة ونسعى جاهدين لدعم الإستثمار وتشجيع رجال الأعمال وجذب المستثمرين، وتعظيم الصناعة المصرية والتصدير للخارج.

أكد محافظ الشرقية أن ذكرى إنتصارات حرب أكتوبر والعاشر من رمضان ستظل خالدة في تاريخ مصر الحديث لتؤكد أن القوات المسلحة المصرية درع الوطن وسيفه، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

محافظ الشرقية يشارك حفل إفطار جمعية مستثمري العاشر من رمضان

IMG_3227

IMG_3228

IMG_3230

IMG_3229