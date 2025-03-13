ابتهالات دينية ومحاضرات ثقافية وورش فنية بثالث ليالي رمضان بشمال سيناء

نظم فرع ثقافة شمال سيناء، برئاسة أشرف المشرحاني، عدد من الفعاليات، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بشهر رمضان الكريم نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة شمال سيناء بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة.

حيث شهد قصر مسرح ثقافة العريش ثانى عروض فرقة العريش للموسيقى بقيادة المايسترو د. محمد عبداللاه، ضمن البرنامج المنفذ من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإشراف د. شعيب خلف مدير عام الإقليم، تضمنت العروض الفنية وتواشيح وابتهالات دينية منها. أسماء الله الحسنى. لجل النبي. للمطرب اشرف المالح. وتواشيح دينية للمطرب محمد البيك. وهلت ليالي للمطرب مصطفى حمدى. سبحة رمضان. جماعي. الرضا والنور للمطربة هبه الشواربى.ام النبي. للمطربة أمنية عبداللاه. سلام الله يا طه.للمطربه ناديه فؤاد. وموسيقى المولد. والسلام الوطني.ومحاضرات ثقافية ودينية وورش فنية لصناعة الخرز احتفالا بشهر رمضان.

وعقدت ورشة الفنية فى "الخرز" بقصر ثقافة العريش لليوم الثالث ضمن فعاليات إدارة ثقافة المرأة، المدربة سماح ماهر، أكملت المدربة شرحها عن كيف يتم اختيار التصميم المناسب لسوق العمل، والتأكد من تثبيت الخرز بشكل محكم، وتأمين النهايات لمنع فرط العمل الفني، واستكمال عمل شنطة من الخرز، أعدها نسرين عادل مسئول نادي المرأة بالفرع، واستكمل القصر نشاطه بمحاضرة بعنوان " تسابيح رمضانية " ألقاها الشيخ مصطفى الديهى، بوزارة الأوقاف، تحدث عن أفضل الذكر والتسبيح فى شهر رمضان، وأفضل أوقات التسبيح، وفضل التسبيح والذكر عند الله سبحانه وتعالى، أعدها الفنانة إيناس سمير مدير القصر.

واستمرارا للفعاليات الثقافية بالفرع، عقد بمكتبة الكرامة محاضرة بعنوان "رمضان فى مصر" ألقاها عبدالرحمن سليمان سكرتير الوحدة المحلية بالقرية، تحدث عن مظاهر استقبال الشهر الكريم منها الاحتفال والزينة بجميع الأحياء والشوارع، وعن موائد الرحمن، وصلة الأرحام، والدروس الدينية فى جميع المساجد، وكثرة الصدقات، والأعمال الخيرية، وأيضا التي تتم بجميع الجمعيات الخيرية لمساعدة الفقراء، أعدها هجرس سالم مسئول النشاط، بمتابعة أحمد أبو السعود مدير المكتبة

وفى السياق عقد ببيت ثقافة قاطية أمسية شعرية بعنوان "الست دى أمى" تناول من خلالها الطالب محمد أشرف العديد من القصائد التي تعبر عن حب الأم وتضحياتها من أجل أبنائها، أعدها عبد العزيز أبوجرير مسئول النشاط، بمتابعة أحمد عبدالصاحى مدير بيت ثقافة قاطية.

تأتي الفعاليات ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة، يتضمن أكثر من 1640 فعالية ثقافية وفنية كبرى في 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، بالإضافة إلى أكثر من 3000 فعالية أخرى في مختلف المواقع الثقافية على مدار الشهر الكريم.