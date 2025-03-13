رئيس جامعة المنيا يُشارك أسرة طلاب من أجل مصر حفل الإفطار الجماعي.. صور

شارك الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أسرة طلاب من أجل مصر حفل الإفطار الجماعي، الذي نظمته في محيط مبنى رئاسة الجامعة.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أبو هشيمة مصطفى نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والعمداء ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والدكتور احمد شوقي مدير مركز ضمان الجودة، والدكتور وليد مكرم المدير التنفيذي للمعلومات، والدكتور باسم محمود أمين عام الجامعة، والدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، ومنسقي الأنشطة، ومديري الإدارات بمكاتب رعاية الطلاب، والأخصائيين، وطلاب الأسرة بجميع كليات الجامعة، وحيث تناول الحضور الإفطار على مائدة واحدة تحت شعار " مائدة الخير" وسط أجواء رمضانية.

وأعرب الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، عن سعادته لتواجده بين أبنائه الطلاب، لافتًا أن هذه الصورة تدعو إلى الترابط والمحبة بين اسرة طلاب من أجل مصر، وأسرة الجامعة بمختلف فئاتها، موكدًا على حرصه الدائم على التواصل معهم والاستماع إليهم.

وأشاد الدكتور عصام فرحات، بدور أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، باعتبارهم أحد رموز الأنشطة الطلابية، وخير من يُمثل الجامعة في العديد من المحافل والفعاليات.

ودعا رئيس الجامعة، الطلاب بالاستفادة بكل ما يُقدم لهم من خلال الأنشطة الطلابية التي تحرص الجامعة على الاهتمام بها وبتنوع فعالياتها، للإسهام في بناء شخصية الطالب الجامعي العلمية والحياتية، مطالبهم باستغلال إمكانيات الجامعة المتوفرة أمامهم، وكذا بإمكانياتها البشرية التي تُعينهم على التميز في دراستهم الجامعية.

وخلال الاحتفالية، قام رئيس الجامعة، بتسليم الجوائز للطلاب الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم، التي نظمتها أسرة "طلاب من أجل مصر" وفاز بالمركز الأول الطالب عبد الله احمد فواز بكلية الطب، والذي حصل على جائزة "رحلة عمرة"، فيما حصلت الطالبتان الاء ثروت عبد المنعم كلية الآداب، ومنة الله أيمن ربيع كلية العلوم الفائزاتان بالمركزين الثاني والثالث على سبيكتين ذهبيتين، وتم تكريم الطالبة حبيبة أحمد فؤاد بكلية التمريض، والطالب عبد الرحمن صالح توفيق كلية الحاسبات الفائزين بالمركزين الرابع والخامس بمبالغ مالية تشجيعية.

كما تم تكريم الطلاب معاذ رضا حسين كلية التمريض، ويوسف محمد رأفت كلية الطب، ومروة عبد العاطي عبد الرحمن كلية التمريض، وهاجر سيد عطا كلية الطب، وسميه ياسر عبد الفضيل كلية الزراعة وإهدائهم شهادات تقدير.

من جانبهم، أعرب الطلاب عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة التي تعكس اهتمام إدارة الجامعة بهم، متمنين استمرار مثل هذه الفعاليات التي تعزز روح الأسرة الواحدة بين الطلاب والإدارة.

وتضمنت الاحتفالية عدد من الأغاني الدينية وفقرات فنية والتواشيح والابتهالات الرمضانية.

واهدي طلاب من أجل مصر درع الأسرة للدكتور عصام فرحات، تقديرا لجهودة ودعمه اللامحدود للطلاب والأنشطة الطلابية.

وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم الدكتور حسام عبد الرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ومحسن سيد مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية والقائمين على تنظيم المسابقة الدينية لجهودهم وتميزهم في انجاح المسابقة وخروجها بالمظهر اللائق.

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