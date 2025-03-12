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الخميس 13 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

«هاتريك» شادي حسين يقود زد لإسقاط غزل المحلة على ملعبه بالدوري

مباراة غزل المحلة
مباراة غزل المحلة ضد زد
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اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، مضيفه غزل المحلة بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد غزل المحلة، في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة الهبوط ببطولة الدوري الممتاز.

تقدم زد على غزل المحلة في الشوط الأول بثنائية دون رد، بعدما استحوذ زعيم الدلتا على الكرة، وحرم ضيفه من السيطرة على مجريات اللعب، لكن الفريق الضيف عاقب أصحاب الأرض بهدفين.

مباراة غزل المحلة ضد زد

جاء الهدف الأول لفريق زد في الدقيقة 30 عن طريق شادي حسين، الذي بدوره أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 45+2.

وفي الشوط الثاني، حاول غزل المحلة تعديل النتيجة، حيث كثف من محاولاته الهجومية وفرض أسلوب لعبه على نظيره زد، لكن دون جدوى، قبل أن تتلقى شباكه هدفًا ثالثًا سجله شادي حسين أيضًا في الدقيقة 74 مسجلًا 3 أهداف (هاتريك).

بتلك النتيجة، رفع زد رصيده إلى 24 نقطة على صدارة مجموعة الهبوط في بطولة الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 17 نقطة في المركز السادس.

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