دراما رمضان.. نيكول سابا تطرد ياسمين عبدالعزيز في الحلقة الـ12 من "وتقابل حبيب"| شاهد

شهدت الحلقة الـ12 من مسلسل "وتقابل حبيب" عددا من الأحداث القوية، حيث بدأت الحلقة بمشاجرة بين "رقية" و"فرح" داخل الشركة بسبب سؤال رقية لفرح عن سبب تواجدها إلا أن "فارس" يتدخل ويقول إنها مديرة مكتبه.

تذهب رقية إلى "إجلال" وتتفق معها على طرد ليل من الفيلا التي تسكن فيها مع بناتها وأنها ستقيم فيها مع يوسف ويبدأ التخطيط الفعلي لطردها، وفي مفاجأة غير سعيدة لليل وأثناء دخولها الفيلا تتفاجئ بوجود رقية فيها وتطلب رقية أن تترك الفيلا في الوقت الحالي قائلة "اطلعي برة بيتي" وتواصل تهديدها وتقول لليل "حقي هاخده حتة حتة" وبعد مشادة تطرد رقية ليل من الفيلا وبعد إصرار من ليل على عدم الخروج تضطر إلى الخروج في النهاية بعد أن يطلب منها فارس ذلك.

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وكريم فهمي وخالد سليم وانوشكا وصلاح عبد الله وبسنت شوقي وإنجي كيوان ومحمود ياسين ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري.