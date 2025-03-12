جالاجر يكتب التاريخ .. أسرع هدف إنجليزي في دوري الأبطال

دخل كونور جالاجر، لاعب تشيلسي الإنجليزي، تاريخ دوري أبطال أوروبا من أوسع أبوابه بعدما سجل أسرع هدف للاعب إنجليزي في تاريخ البطولة، وذلك خلال مباراة العودة بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد في دور الـ16 من المسابقة القارية.

الهدف الصاعق بعد 27 ثانية

لم يمهل جالاجر دفاع ريال مدريد أي فرصة لالتقاط الأنفاس، حيث تمكن من هز الشباك بعد مرور 27 ثانية فقط من انطلاق صافرة الحكم.

الهدف جاء بعد ضغط عالٍ من لاعبي أتلتيكو مدريد، حيث استغل جالاجر خطأ في تمرير الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة في شباك الحارس تيبو كورتوا، وسط دهشة جماهير سانتياجو برنابيو.

رقم قياسي جديد لإنجليز الأبطال

بهذا الهدف، أصبح جالاجر أسرع لاعب إنجليزي يسجل هدفًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا، متفوقًا على الأسماء الكبيرة التي مرت على البطولة مثل واين روني، ستيفن جيرارد، وهاري كين. الرقم القياسي السابق كان مسجلاً باسم آلان شيرر، لكنه الآن في حوزة نجم وسط أتلتيكو مدريد، الذي قدم أداءً مميزًا طوال المباراة.

تأثير الهدف على المباراة

كان لهذا الهدف تأثير كبير على أجواء اللقاء، حيث أربك ريال مدريد في الدقائق الأولى وأجبره على تغيير أسلوبه الهجومي مبكرًا.. ومع ذلك، نجح الميرينجي في استعادة توازنه سريعًا وشن هجمات قوية لمحاولة تعديل النتيجة.

هل يستمر تألق جالاجر؟

مع هذا الأداء الاستثنائي، أثبت غالاغر قيمته الكبيرة في تشكيلة المدرب دييجو سيميوني، ليؤكد أنه أحد الأسماء الواعدة التي يمكن أن تشكل الفارق في الأدوار القادمة من البطولة الجماهير تنتظر ما سيقدمه في الجولات القادمة، خاصة أن أتلتيكو مدريد يسعى لمواصلة مشواره الأوروبي بقوة.