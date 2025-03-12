التصريح بدفن جثتي طفلين لقيا مصرعهما في حريق منزل بالبدرشين

صرحت النيابة المختصة، بدفن جثتي طفلان لقيا مصرعهما، إثر اندلاع حريق داخل منزل في مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بنشوب حريق داخل منزل في نطاق مركز البدرشين، وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية ب3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، حيث تم فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة.

بالفحص، تبين أن الحريق أسفر عن وفاة طفلين، وتم نقل جثمانيهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، كما جرت السيطرة على الحريق بالكامل وإخماده.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.