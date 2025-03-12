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الخميس 13 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

21 مارس موعد مباراة الفراعنة وإثيوبيا بالتصفيات المؤهلة للمونديال

منتخب مصر
منتخب مصر
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قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، تحديد موعد سفر بعثة المنتخب للمغرب استعدادا لمباراة إثيوبيا، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026، والتي ستقام يوم 21 مارس الجاري على ملعب العربي زوالي في كازابلانكا بالمغرب.

وتطير بعثة الفراعنة الي المغرب يوم 19 من مارس الجاري استعدادا لخوض مباراة اثيوبيا ضمن تصفيات المونديال.
 ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب يوم 16 مارس الجاري موعدا لانطلاق معسكر المنتخب استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم.
ويتصدر الفراعنة مجموعتهم بتصفيات المونديال برصيد 10 نقاط.

منتخب مصر مباراة اثيوبيا موعد