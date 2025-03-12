الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد حتى الثلاثاء المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة بدءًا من غدا الخميس وحتي الثلاثاء 18 مارس، حيث تستمر الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وتكون بداية لموجة حارة على البلاد.

ويسود طقس حار نهارا على أغلب الانحاء ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

وأوضحت الأرصاد أنه تشهد بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية شبورة مائية صباحا.

كما يشهد السبت 15 مارس نشاط رياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ونوهت الأرصاد انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة خلال الفترة المشار إليها سابقا علي القاهرة والوجه البحرى العظمى 31_32 درجة والصغرى 17_19 درجة.