بسبب “ركنة سيارة”.. القبض على متهم بإطلاق النار على شاب في الإسماعيلية

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، بقيادة المقدم أحمد جمال، من القبض على شخص متهم بإطلاق النار على شاب وإصابته بجروح خطيرة في منطقة السحارة بقرية أبو عطوة، مستخدمًا بندقية خرطوش.

وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلاف على أولوية “ركن السيارة”، ما دفع أحدهما إلى إطلاق النار على الآخر، متسببًا في إصابته بنزيف في المخ وجروح متفرقة بالجسم.

وبتوجيهات من اللواء أحمد عليان، مدير مباحث الإسماعيلية، تم تشكيل فريق بحث لضبط المتهم، حيث تمكنت حملة أمنية موسعة، ضمت النقباء محمود طارق، أحمد عاطف، أحمد ممتاز، وعمرو أشرف، معاوني مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، من إلقاء القبض على المتهم “عبد الرحمن. س” وضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.