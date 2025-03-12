الأرصاد: طقس الغد حار نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس حيث يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، و طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

كما يشهد غدا الخميس شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الخميس ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 19 درجة، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 17 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 20 وعلى شمال الصعيد 32 للعظمي والصغرى 14 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 33 للعظمي والصغري 17 درجة .