إحالة أمين مخزن مركز طبي إلى التحقيق بسبب الإهمال في دمياط

قما الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، اليوم الأربعاء بزيارة مفاجأة للمركز الطبي العام بدمياط الجديدة بزيارة لمتابعة سير العمل بالمركز و تقديم الخدمات الطبية للمواطنين فى حضور الدكتور محمد الجيوشى مدير ادارة التخطيط بمديرية الصحة، حيث قام باحالة أمين المخزن للتحقيق لوجود كهنة و أثاث بممرات المركز.



كما تابع تواجد الفرق الطبية بالمركز و انتظام سير العمل و توافر الأدوية والمستلزمات الطبية و الاكسجين و مستوى النظافة و اجراءات مكافحة العدوى.

و على الصعيد الاخر تفقد وكيل وزارة الصحة في دمياط الاستقبال و الخاص بالمركز و العيادات المختلفة حيث أوصى بزيادة الاضاءة بالاستقبال و متابعة صيانة الكهرباء بالمركز وتوفير المستلزمات لعيادة الاسنان.

ترأس الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة دمياط لجنة مكبرة للمرور على مستشفى حميات دمياط حيث وجه باصلاح و تطوير منظومة السلامة و الصحة المهنية و الاعطال الطبية وأعطي مهلة زمنية لتنفيذ الاصلاحات ضمن المتابعات الميدانية التى يجريها وكيل وزارة الصحة بدمياط لمتابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمستشفيات.

قام الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بترأس لجنة مكبرة للمرور على مستشفى حميات دمياط فى وجود الدكتور محمد فهيم مدير الادارة العامة للطب العلاجي و مديرى الادارات الفنية بمديرية الصحة، حيث قام بتفقد استقبال المستشفى و العيادات الخارجية و بعض الاقسام الداخلية و تابع توافر الادوية والمستلزمات الطبية و الاكسجين بالمستشفى .

كذلك تابع مؤشرات أداء المستشفى و معدلات الدخول و الخروج حيث وجه برفع نسب الاشغال في المستشفى و تشغيل العناية المركزة بكامل طاقتها و كذلك مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة داخل المستشفى.

وقام بعقد اجتماع مكبر برئاسة وكيل الوزارة يشمل جميع مديرى الإدارات و إدارة المستشفي لعرض السلبيات التى تم رصدها أثناء المرور حيث وجه باصلاح و تطوير منظومة السلامة و الصحة المهنية و اصلاح الاعطال الطبية بالمستشفى و اعطى مهلة زمنية لتنفيذ الاصلاحات.

