منتخب مصر يسافر إلى المغرب بطائرة خاصة لمواجهة إثيوبيا

قرر حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، سفر منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى المغرب على متن طائرة خاصة من أجل مواجهة منتخب إثيوبيا في الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وذلك لان إثيوبيا ممنوعة من اللعب على أرضها بناءً على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لعدم توافر الشروط الخاصة بالمباريات المؤهلة للمونديال.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب يوم 16 مارس الجاري موعدا لانطلاق معسكر المنتخب استعدادا لمباراتي أثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم.

ويتصدر الفراعنة مجموعتهم بتصفيات المونديال برصيد 10 نقاط.