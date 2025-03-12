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الخميس 13 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من مباراة بيراميدز والمصري

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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انتهى منذ قليل الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع بين فريقي المصري البورسعيدي وبيراميدز ضمن منافسات  الدور الثاني من عمر الدوري المصري .

حيث سيطر على الشوط الأول التعادل السلبي بين الفريقين رغم محاولة الفريقين لإحراز اهداف كلا في شباك الآخر، وخاصة وان فريق المصري يسعى للفوز على بيراميدز، فيما يسعى الفريق السماوي بالثأر  بعد هزيمته بهدف نظيف من الفريق البورسعيدي في الدور الاول من الدوري الجاري .

وحاولا كلا الفريقين بالسيطرة على الكرة، إلا وأنهم فشلا في احرز هدف التقدم .

وكان قد دخل  المصري لمباراة بيراميدزبتشكيل كالاتي :

محمود جاد لحراسة المرمى 
أحمد عيد ، كريم العراقي ، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، حسن علي لخط الظهر 
أحمد علي عامر ، محمد مخلوف،  ميدو جابر لخط الوسط 
عبد الرحيم دغموم ، صلاح محسن لخط الهجوم

فيما دخل بيراميدز المباراة بتشكيل كالاتي :

 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - إبراهيم عادل - رمضان صبحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

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