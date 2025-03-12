زد يباغت غزل المحلة على ملعبه في الشوط الأول

باغت الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، مضيفه غزل المحلة بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب استاد غزل المحلة، في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة الهبوط ببطولة الدوري الممتاز.

استحوذ غزل المحلة على الكرة، وحرم ضيفه من السيطرة على مجريات اللعب، لكن زد عاقب أصحاب الأرض بهدفين، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-0 للضيوف.

مباراة غزل المحلة ضد زد

جاء الهدف الأول لنادي زد في الدقيقة 30 عن طريق شادي حسين، الذي بدوره أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 45+2.

ويقود حمادة صدقي زد في المباراة الأولى له أمام غزل المحلة، خلفًا لمجدي عبد العاطي، الذي أقيل من منصبه بعد نهاية المرحلة الأولى من بطولة الدوري.

يحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد زد في المرتبة العاشرة وفي رصيده 21 نقطة.