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الخميس 13 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نصر عبده: الرئيس السيسي حل أزمة الإسكان والوزارة تطرح مبادرات تخدم مختلف الشرائح 

الكاتب الصحفي نصر
الكاتب الصحفي نصر عبده
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قال الكاتب الصحفي نصر عبده، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمكن من حل أزمة الإسكان التي عانينا منها كثيرا، وأصبح كل من يريد وحدة سكنية يحصل عليها من خلال الإعلانات المختلفة والمتنوعة، لافتا إلى أن مشروعات وزارة الإسكان التي تنفذها الدولة ويتابعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تطرح مبادرات محترمة، وتخدم شرائح كبيرة ومتنوعة.

وأضاف “عبده”، خلال لقائه مع الإعلامية أيتن الموجي، في برنامج "مباشر من مصر"، المذاع عبر الفضائية المصرية، أننا كنا نرى في الأفلام أن الحصول على شقة أزمة كبيرة، متابعًا: "الرئيس السيسي قال إن أي حد محتاج شقة هيلقاها، وكل اللي هيقدم على شقق هياخدها، وده بيتم حاليًا".
 

الكاتب الصحفي نصر عبده الرئيس عبدالفتاح السيسي أزمة الإسكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزارة الإسكان