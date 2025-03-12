إزالة 5 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمركز أبشواي بالفيوم.. صور

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي ، بمحافظة الفيوم، برئاسة هاني رجب، رئيس المركز بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة تعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء ضمن فاعليات الموجة ٢٥ بمركز ابشواي، حيث وجه رئيس المركز معدات الوحدة المحلية بقيادة الأستاذ أحمد عبد الونيس نائب رئيس المركز لشئون المدينة لإزالة تعديات البناء المخالف بناحية أبو جنشو

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.

حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة ٥ حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي بإجمالي مساحة عشرة قراريط ونصف (١٩٠٠ متر) .

والمخالفات هي:

إزالة حالتان عبارة عن ازراب من البوص والجريد على مساحة ٤٢٥ مترًا.

إزالة ٣ حالات تعد بالبناء المخالف عبارة عن أسوار بالبلوك الأبيض والاسمنت على مساحة ١٤٧٥ مترًا.

جاء ذلك بحضور كل من خالد الجاحد ، المشرف العام على الإشغالات ومحمد حسن، مدير وحدة سيطرة الشبكة الوطنية ومصطفي مهدي، مدير المتابعة الميدانية، وبتأمين قوة من مركز شرطة ابشواي، بقيادة مأمور مركز شرطة ابشواي، وتحت إشراف اللواء مساعد مدير الأمن لفرقة غرب .

وقد تمت إزالة جميع التعديات وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

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