اللواء أحمد العوضي: مصر تمر بمرحلة غير مسبوقة من التحديات

قال اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب حماة الوطن، أن مصر تجد نفسها اليوم وسط محيط مضطرب من الأزمات الإقليمية والدولية، حيث تتشابك التحديات من كل الاتجاهات، لتضع الدولة المصرية أمام اختبار صعب للحفاظ على أمنها القومى واستقرارها الداخلي.

وأوضح اللواء أحمد العوضي، في تصريحات خاصة “للبوابة نيوز”، أن التصعيد المتواصل فى غزة شمالًا، و الصراع المشتعل فى السودان جنوبًا، مرورًا بالاضطرابات فى ليبيا غربًا، وصولًا إلى تهديدات الحوثيين فى البحر الأحمر التى انعكست سلبًا على الملاحة العالمية، جعلت مصر تواجه مشهدًا شديد التعقيد يتطلب استراتيجيات دقيقة لمواجهته.

مؤكدًا أن مصر تمر بمرحلة غير مسبوقة من التحديات، حيث لم تعد المخاطر تقتصر على جهة واحدة كما فى الحروب التقليدية، بل باتت تحيط بها من جميع الاتجاهات، مما يستوجب التعامل بحذر وحنكة على مختلف الأصعدة.

وأوضح العوضى أن الأوضاع الإقليمية المتأزمة، إلى جانب التحديات الداخلية، تفرض على الدولة المصرية مواجهة محاولات بث الفتن ونشر الشائعات التى تستهدف زعزعة الاستقرار وإثارة البلبلة بين المواطنين.

وشدد نائب رئيس حزب حماة الوطن على ضرورة الوعى المجتمعى والتكاتف الوطنى لمجابهة هذه التحديات، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار البلاد يتطلب وعيًا وإدراكًا جماعيًا بحجم المخاطر التى تحيط بها فى هذه المرحلة الدقيقة.