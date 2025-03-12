محمد مختار جمعة: صلة الأرحام من أهم خصائص شهر رمضان

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، إن من أهم خصائص شهر رمضان المبارك صلة الأرحام عبر الأزمنة المختلفة، فهو شهر البر والصلة، ويكفي أن نقف عند قوله تعالى في الحديث القدسي: “أنا الرحمن خلقت الرحمة وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته”.

وأضاف وزير الأوقاف السابق، خلال برنامجه “الصراط المستقيم”، المذاع على قناة “تن”، أن قاطعوا الأرحام أبصارهم وقلوبهم عمياء عن الحق، موضحًا أنه لا يرفع عمل قاطعوا الأرحام، مؤكدا أن من أفضل الأعمال التي تدخل الجنة صلة الرحم.

وأوضح أن الرسول صل الله عليه وسلم قال: “اقرءوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها”، ويقول سبحانه: “فأنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور”، مشيرًا إلى أن الله عندما خلق الحلق قامت الرحم وقالت: يارب هذا مقام العائذ بك من القاطعة؛ فقال سبحانه: ألا ترضيني أن أصل من وصلكي وأن أقطع من قطعكي.