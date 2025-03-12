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الخميس 13 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة تنظم عرضًا مسرحيًا بمناسبة عيد الفطر المبارك

علي عبيدي
علي عبيدي
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تنظم أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة عرضاً مسرحياً بعنوان "الكرة بملعبكم"، وذلك خلال أيام عيد الفطر المبارك، على مسرح مركز الفجيرة الإبداعي التابع لوزارة الثقافة .

تأتي هذه الفعالية تحت توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية، الذي يولي اهتماماً خاصاً بتعزيز الحركة الثقافية والفنية،  و دعم سموه المستمر لقطاع الفنون المسرحية في الفجيرة .

المسرحية تأتي تحت إشراف سعادة علي عبيد الحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وهي من إخراج الفنان مبارك الماشي، وفكرة فهد مبارك، وتأليف الكاتب عثمان الشطي.

وتمثل المسرحية فرصة لعرض مواهب فنية متنوعة، واستقطاب نخبة من الفنانين في الخليج والوطن العربي، من خلال أداء الممثلين وعروض فنية مميزة، مما يجعلها مناسبة ثقافية وترفيهية استثنائية للمواطنين والمقيمين في الفجيرة.

يستعد عشاق المسرح في الفجيرة لحضور هذا العرض المميز، الذي يعد أحد أبرز الفعاليات الثقافية خلال عيد الفطر المبارك في الإمارة.

أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة الكرة بملعبكم محمد بن حمد الشرقي