ads
الخميس 13 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بوروسيا دورتموند يعبر ليل ويضرب موعدًا مع برشلونة في ربع نهائي الأبطال

بروسيا دورتموند
بروسيا دورتموند
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حسم بوروسيا دورتموند تأهله إلى دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه المثير على ليل الفرنسي بنتيجة 2-1 في إياب دور الـ16، ليصبح مجموع المباراتين 3-2 لصالح الفريق الألماني.

 افتتح ليل التسجيل مبكرًا عبر جوناثان دايفيد في الدقيقة 5 بعد تمريرة من إيسمايلي، مما أشعل حماس الجماهير الفرنسية و في الشوط الثاني، قائد دورتموند إيمري تشان أدرك التعادل في الدقيقة 54، ليعيد الأمل لفريقه.

لم يتوقف دورتموند عند هذا الحد، حيث تمكن ماكسمليان بيير من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 65 بصناعة من سيرو جيراسي.

دورتموند يصطدم ببرشلونة في ربع النهائي

بهذا الانتصار، يضرب دورتموند موعدًا ناريًا مع برشلونة الإسباني في ربع نهائي دوري الأبطال، في مواجهة مرتقبة بين العملاقين الأوروبيين

ابطال اوروبا الجماهير الفرنسية الفريق الألماني برشلونة الإسباني بوروسيا دورتموند هدف الفوز دورى أبطال اوروبا ليل الفرنسي مجموع المباراتي نهائي دوري الأبطال نهائي دوري