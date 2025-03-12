بوروسيا دورتموند يعبر ليل ويضرب موعدًا مع برشلونة في ربع نهائي الأبطال

حسم بوروسيا دورتموند تأهله إلى دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه المثير على ليل الفرنسي بنتيجة 2-1 في إياب دور الـ16، ليصبح مجموع المباراتين 3-2 لصالح الفريق الألماني.

افتتح ليل التسجيل مبكرًا عبر جوناثان دايفيد في الدقيقة 5 بعد تمريرة من إيسمايلي، مما أشعل حماس الجماهير الفرنسية و في الشوط الثاني، قائد دورتموند إيمري تشان أدرك التعادل في الدقيقة 54، ليعيد الأمل لفريقه.

لم يتوقف دورتموند عند هذا الحد، حيث تمكن ماكسمليان بيير من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 65 بصناعة من سيرو جيراسي.

دورتموند يصطدم ببرشلونة في ربع النهائي

بهذا الانتصار، يضرب دورتموند موعدًا ناريًا مع برشلونة الإسباني في ربع نهائي دوري الأبطال، في مواجهة مرتقبة بين العملاقين الأوروبيين