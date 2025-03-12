ads
الخميس 13 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الفنانة إيمان أسامة: عرض خاص للفنانين الراحلين بين الدورة السابقة والحالية

الفنانة ايمان أسامة
الفنانة ايمان أسامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت الفنانة ايمان أسامة، قوميسير المعرض العام، إن برنامح الدورة الـ45 يتضمن عرض خاص للفنانين الراحلين بين الدورة السابقة والحالية، وذلك بعرض أعمالهم كتذكرة لرحيلهم.

وأضافت "قوميسير المعرض العام" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، ان برنامج الدورة الحالية للمعرض العام يشمل عودة الدراسات النقدية، وتم اختيار نخبة رائعة من النقاد الأجلاء، بدراسات نقدية حول الأعمال الفنية المشاركة في المعرض؛ وسوف تصدر هذه الدراسات مطبوعة، وتتم مناقشة بعضها خلال البرنامج الثقافي.

وتابعت: "والدراسات المطروحة تشمل العديد من الجوانب المهمة، مثل استعراض تاريخ الحركة التشكيلية وروادها، وتواصل الأجيال الفنية، وتحليل الأساليب والمناهج، ومناقشة التقنيات الحديثة في الفن". 

وأستطردت: "كما تسلط الضوء على تجارب الفنانين الشباب ودورهم في تشكيل ملامح المشهد التشكيلي الحالي، وتأتي هذه الدراسات لتسليط الضوء على أبعاد الفن المختلفة وفتح المجال لحوار واعٍ حول القضايا الفنية الراهنة".

وإختتمت ايمان أسامة: يشارك في هذه المبادرة نخبة من النقاد والكتاب والفنانين المتخصصين، ومن أبرزهم، الفنان الدكتور محسن عطية، الفنان الدكتور مصطفى عيسى، الفنانة الدكتورة أمل نصر، الناقدة الدكتورة هبة الهواري، الفنان الدكتور ياسر منجي، الفنان الدكتور سامي البلشي، الناقد والكاتب محمد كمال، الناقد والكاتب باسم توفيق عبد العزيز، الناقد الدكتور خالد البغدادي، الفنان والناقد سيد هويدي، الناقدة والكاتبة الصحفية سوزان شكري، الناقد والكاتب الصحفي ياسر سلطان، الناقد والكاتب الصحفي سيد محمود، الفنان الدكتور شادي أبو ريدة، الفنانة والناقدة نهى حنفي.

May be an image of 5 people and text
قد يكون تصميم جرافيكس لـ ‏‏‏٥‏ أشخاص‏ و‏نص‏‏
May be an image of 5 people and text
الفنانة ايمان اسامة قوميسير المعرض العام عودة الدراسات النقدية البرنامج الثقافي ملامح المشهد التشكيلي الحالي