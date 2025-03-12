الفنانة إيمان أسامة: عرض خاص للفنانين الراحلين بين الدورة السابقة والحالية

قالت الفنانة ايمان أسامة، قوميسير المعرض العام، إن برنامح الدورة الـ45 يتضمن عرض خاص للفنانين الراحلين بين الدورة السابقة والحالية، وذلك بعرض أعمالهم كتذكرة لرحيلهم.

وأضافت "قوميسير المعرض العام" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، ان برنامج الدورة الحالية للمعرض العام يشمل عودة الدراسات النقدية، وتم اختيار نخبة رائعة من النقاد الأجلاء، بدراسات نقدية حول الأعمال الفنية المشاركة في المعرض؛ وسوف تصدر هذه الدراسات مطبوعة، وتتم مناقشة بعضها خلال البرنامج الثقافي.

وتابعت: "والدراسات المطروحة تشمل العديد من الجوانب المهمة، مثل استعراض تاريخ الحركة التشكيلية وروادها، وتواصل الأجيال الفنية، وتحليل الأساليب والمناهج، ومناقشة التقنيات الحديثة في الفن".

وأستطردت: "كما تسلط الضوء على تجارب الفنانين الشباب ودورهم في تشكيل ملامح المشهد التشكيلي الحالي، وتأتي هذه الدراسات لتسليط الضوء على أبعاد الفن المختلفة وفتح المجال لحوار واعٍ حول القضايا الفنية الراهنة".

وإختتمت ايمان أسامة: يشارك في هذه المبادرة نخبة من النقاد والكتاب والفنانين المتخصصين، ومن أبرزهم، الفنان الدكتور محسن عطية، الفنان الدكتور مصطفى عيسى، الفنانة الدكتورة أمل نصر، الناقدة الدكتورة هبة الهواري، الفنان الدكتور ياسر منجي، الفنان الدكتور سامي البلشي، الناقد والكاتب محمد كمال، الناقد والكاتب باسم توفيق عبد العزيز، الناقد الدكتور خالد البغدادي، الفنان والناقد سيد هويدي، الناقدة والكاتبة الصحفية سوزان شكري، الناقد والكاتب الصحفي ياسر سلطان، الناقد والكاتب الصحفي سيد محمود، الفنان الدكتور شادي أبو ريدة، الفنانة والناقدة نهى حنفي.