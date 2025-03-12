"مياه الفيوم" تجري استطلاعًا ميدانيًا لقياس رضا المواطنين عن خدماتها

وجه المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، إدارة التوعية بإجراء استطلاع رأي ميداني في عدد من القرى والمراكز، شمل قريتي سنوفر ومنشأة عبد الله، ويأتى في إطار سعي الشركة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يهدف الاستطلاع إلى قياس مدى رضا الأهالي عن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، من حيث كفاءة المياه، وضغطها، وانتظام توافرها، إضافةً إلى جودة خدمات الصرف الصحي والاستجابة للشكاوى، ويأتي هذا الاستطلاع في إطار تعزيز الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين، حيث يتم تحليل نتائجه بعناية لاتخاذ قرارات تساهم في تحسين الأداء وتطوير الخدمات.

وأكد المهندس محمد عبد الجليل أن الشركة مستمرة في تنفيذ خططها التطويرية لضمان استمرارية الخدمات بكفاءة عالية، داعيًا المواطنين إلى التعاون من خلال قنوات التواصل المتاحة، إلى جانب الحرص على ترشيد استهلاك المياه ومنع إهدارها، لضمان وصولها إلى جميع المناطق بالمحافظة.

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