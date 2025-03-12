بوتين يأمر بالسيطرة الكاملة على كورسك ويتوقع "تحريرها قريبًا"

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجيهًا للقوات المسلحة بضرورة استعادة السيطرة الكاملة على منطقة كورسك، في ظل التقدم الذي أحرزته القوات الروسية مؤخرًا على حساب الجيش الأوكراني، وفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس.

وخلال اجتماع مع رئيس الأركان فاليري غيراسيموف، ظهر بوتين مرتديًا زيه العسكري، مؤكدًا على أهمية تنفيذ العمليات العسكرية الموكلة إلى الوحدات القتالية في المنطقة.

🇷🇺⚡President Putin arrives on the front in Kursk.



"Captured Ukrainian soldiers would be treated as terrorists under the Russian constitution" pic.twitter.com/T5gtdwTfO0 — Spetsnaℤ 007 🇷🇺 (@Alex_Oloyede2) March 12, 2025

وأعرب عن توقعه بأن يتم تطهير كورسك بالكامل من القوات الأوكرانية في المستقبل القريب، بحسب ما بثه التلفزيون الرسمي الروسي.

بدوره، أشار القائد العسكري الروسي إلى أن القوات الروسية تمكنت من أسر 430 جنديًا أوكرانيًا خلال العمليات التي جرت في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي زار القوات المنتشرة في كورسك، التي تخوض مواجهات مباشرة مع الجيش الأوكراني.

ووفقًا لتقارير إعلامية روسية، فإن موسكو استطاعت تحقيق مكاسب عسكرية ملموسة هناك في الأيام الأخيرة.

وتعد هذه الزيارة الأولى التي يجريها بوتين إلى كورسك منذ العملية العسكرية التي نفذتها القوات الأوكرانية في أغسطس 2024، والتي شكلت حينها هجومًا مفاجئًا في المنطقة، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

وكان الجيش الأوكراني قد نجح في بسط سيطرته على مساحات شاسعة من الأراضي في كورسك لعدة أشهر، في وقت كثفت فيه القوات الروسية عملياتها العسكرية في محاولة لاستعادة المناطق التي خسرتها.