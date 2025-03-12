جمال شعبان يكشف عن 3 مجموعات لمرضى القلب والشرايين في شهر الصيام

يهتم مرضى القلب أثناء شهر رمضان بمتابعة النصائح المفيدة، وذلك لمعرفة المسموح والممنوع لديهم من أغذية ومشروبات في شهر الصيام، وهناك مجموعات لمرضى القلب يجب التعرف عليها وهي كالتالي:

وفي هذا السياق، قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، عن مرضي القلب والصيام 3 مجموعات لمرضى القلب والشرايين في شهر الصيام وهي كالتالي:

المجموعة الأولى:

المسموح لهم بالصيام

مرضي قصور الشرايين المزمن الذين ليس لديهم أعراض ذبحة صدرية، أو آلام صدرية تضطرهم لأخذ حبوب تحت اللسان لتخفيف آلام الصدر.



لا يتعارض الصيام مع مرضي ضغط الدم المرتفع تحت السيطرة الدوائية.

كذلك مرضي ارتفاع الكوليسترول من الممكن أن يستفيدوا من الصيام.

المجموعة الثانية:

يسمح لهم بالإفطار وعليهم التعويض فى أيام آخر عند المقدرة

حالات قصور الشريان التاجي غير المستقرة كالجلطة الحديثة أو الذبحة غير المستقرة أو بعد تركيب الدعامات في الثلاثة شهور الأولي، وعقب جراحات القلب المفتوح في حدود شهرين إلي ثلاثة.

يفضل لهؤلاء الإفطار والتعويض حتي يستطيعوا الالتزام بتوقيتات الأدوية بدقة وشرب كميات مناسبة من السوائل علي مدار اليوم بلا زيادة مفرطة أو حرمان لمدة طويلة.

المجموعة الثالثة:

لا يصوموا إطلاقا

مرضي هبوط عضلة القلب الذين يتعاطون أدوية مدرة للبول فيفضل لهم عدم الصيام والأخذ برخصة الإفطار لأن الصيام في وجود أعراض ضعف عضلة القلب ربما يؤدي إلي عواقب سلبية علي القلب والرئة والكلي وربما يتسبب في زيادة نوبات الهبوط الحاد خاصة بعد الإفطار وتناول كميات كبيرة من السوائل بصورة مفاجئة قد لا يتحملها القلب.



مرضي القلب مع وجود أمراض أخري مصاحبة كمرضي السكر أصحاب السكر من النوع المعتمد علي الأنسولين أو من النوع صعب السيطرة ويستلزم ذلك الأكل لوجبات علي مدار اليوم.



مرضي القلب المصحوب بخلل في وظائف الكلي، يفضل لهم عدم الصوم للسماح بعمل تعادلية للسوائل علي مدار اليوم بلا حرمان أو تفريط.