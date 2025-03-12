صراع التأهل يشتعل.. أستون فيلا يواجه كلوب بروج في ليلة الحسم الأوروبية

يخوض أستون فيلا وكلوب بروج مواجهة قوية في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى كلا الفريقين لحسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي. المدربان أعلنا عن التشكيلة الأساسية التي ستبدأ المباراة.

التشكيلة الأساسية لأستون فيلا:

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: كاش، كونسا، مينجز، ماتيسن

خط الوسط: ماكجين (C)، تيليمانس، كامارا

خط الهجوم: واتكينز، رودجرز، بايلي

البدلاء:

أولسن، زرش، ديباسي، توريس، بوجارد، دين، أونانا، بيلي، إنستيو، رامسي

التشكيلة الأساسية لكلوب بروج:

حراسة المرمى: ميجنوليت

خط الدفاع: سابي، أوردونيز، ميخيلي، دي كويبر

خط الوسط: أونييدكا، جاشاري، فانكين

خط الهجوم: طالبي، جوتجلا، تزوليس

البدلاء:

جاكرز، دي كورتي، روميرو، سيكيت، سبيليرز، فيتليسين، نيلسن، سكوراس، كامبل، نيلسون، فيرمونت

أستون فيلا يأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم التأهل، بينما يسعى كلوب بروج للقتال بقوة من أجل تحقيق المفاجأة