رئيس جامعة مطروح يشهد حفل الإفطار الجماعي لأسرة “طلاب من أجل مصر”

شهد الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، الإفطار الجماعي الذي نظمته أسرة طلاب من أجل مصر بالحرم الجامعي، وذلك بحضور نخبة من القيادات التنفيذية والدينية، وفي مقدمتهم الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو المصري، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسر غنيم منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة وعمداء ووكلاء الكليات واعضاء هيئة التدريس ، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأكد الدكتور مصطفى النجار أن الجامعة تحرص دائمًا على دعم المبادرات والأنشطة الطلابية التي تعزز قيم الانتماء والتلاحم بين الطلاب، مشيرًا إلى أن أسرة “طلاب من أجل مصر” باتت نموذجًا يُحتذى به في العمل الطلابي الهادف إلى خدمة المجتمع الجامعي والمساهمة في تكوين جيل واعٍ بقضايا وطنه.

وأضاف رئيس الجامعة، أن حب الوطن والعمل من أجله مسئولية تقع على عاتق الجميع، وخاصة الشباب، الذين هم أمل المستقبل وقوته الحقيقية، مشددًا على أهمية دور المؤسسات التعليمية في غرس القيم الوطنية وتعزيز الوعي لدى الطلاب، ليكونوا قادرين على المساهمة الفعالة في تنمية بلادهم.

كما أكد أن الجامعة لا تقتصر فقط على تقديم المعرفة الأكاديمية، بل تسعى إلى بناء شخصية الطالب الوطنية، وتعزيز انتمائه لمجتمعه ووطنه.

وأشاد الدكتور النجار بروح التعاون التي ظهرت خلال هذا الحدث، والتي تعكس القيم النبيلة التي تسعى الجامعة إلى غرسها في طلابها، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تساهم في تعزيز الروابط الإنسانية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والقيادات المختلفة، مما يخلق بيئة أكاديمية واجتماعية إيجابية تدعم العملية التعليمية.

من جانبه، أعرب الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، عن سعادته بالمشاركة في الإفطار الجماعي، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تسهم في مد جسور التواصل بين الشباب والقيادات التنفيذية، وتعزز روح المشاركة والمسئولية المجتمعية لديهم.

وأكد الدكتور محمود عباس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أهمية الفعاليات الطلابية في بناء شخصية الشباب وتنمية وعيهم الوطني، مشيرًا إلى أن الأنشطة الطلابية تلعب دورًا أساسيًا في صقل مهارات الطلاب وتعزيز روح العمل الجماعي لديهم، مما يساهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل والمشاركة بفعالية في بناء الوطن.

وفي ختام الحفل، تقدم رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها أسرة “طلاب من أجل مصر” في الإعداد لهذا الإفطار الجماعي، ومتمنيًا للطلاب دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية والمجتمعية، ومؤكدًا أن الوطن بحاجة إلى عقول وسواعد شبابه، الذين هم عماد التقدم والنهوض نحو مستقبل أفضل.

رئيس جامعة مطروح يشهد الإفطار الجماعي لأسرة “طلاب من أجل مصر”

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